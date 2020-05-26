Последствия пандемии могут положительно сказаться на самолетах Sukhoi Superjet

Российское авиастроение может воспользоваться мировым экономическим кризисом в собственных интересах, использовать его для развития.

Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказал один из руководителей «Воронежского акционерного самолетостроительного общества», депутат ГД Сергей Гаврилов, комментируя прошедший 19 мая в Совете Федерации круглый стол на тему реализации программы развития российской авиапромышленности.

По словам Гаврилова, меры помощи, предложенные государством. Окажут на отечественное самолетостроение положительное влияние.

«Государство анонсировало очень широкую поддержку авиационных перевозок. Впервые эта поддержка жестко увязана с авиационной промышленностью, гражданской авиаотраслью», — заявил депутат.

В настоящее время, отметил он, когда спрос на авиаперевозки, включая чартерные маршруты, упал из-за ограничений, введенных для сдерживания эпидемии коронавируса, остро стоит вопрос о валютных лизинговых платежах. А также о расходах на аэропортовые услуги, которые не снижаются. Государство предложило авиаотросли системно продуманную программу поддержки, которая позволит авиакомпаниям сохранить парк самолетов, заявил Гаврилов. Однако, по его словам, необходимо подумать не только о рынке авиаперевозок, но также и об авиапроме.

России, считает депутат, необходимо развивать внутренние маршруты, так как именно внутренние перевозки являются основой ее авиационной мощи.

«Это то, о чем говорил президент. Мы должны летать, минуя Москву, в рамках федеральных округов, например, из Волгограда в Воронеж», — сказал Гаврилов, отметив, что государство должно увеличивать объем дотаций на внутренние перевозки.

Также депутат добавил, что государству нужно поддерживать региональных авиаперевозчиков, которые пользуются отечественными самолетами.

«Сейчас такие авиакомпании, как Руслайн, с небольшими самолетами вроде Bombardier, будут выигрывать: лайнеры средней вместимости особо востребованы в настоящее время. Поддержка региональных перевозок безусловно усилит экономическую мощь страны», — подчеркнул он.

Помимо этого, государство должно обратить внимание и на развитие гражданского самолетостроения. Нужно субсидировать лизинг, а также приобретение и последующее обслуживание наших самолетов. Нужно обеспечить кредитную поддержку авиапредприятий, а также финансировать новые разработки, читает Гаврилов.

При этом он полагает, что именно в условиях нынешнего кризиса Россия может сделать рывок в данной отрасли, так как экономический спад, произошедший в результате пандемии коронавируса, поможет российским самолетам выйти на широкий рынок.

«Возможно, этот кризис позволит серьезным образом адаптировать Sukhoi Superjet — перевести его в значительной степени на отечественные комплектующие и так снизить издержки его производства», — заявил депутат, отметив, что снижение себестоимости самолета серьезно повысит его привлекательность в глазах мировых авиаперевозчиков.

Также депутат считает, что следует уделить особое внимание обслуживанию самолетов, вспомнив положительный опыт советского автопрома.

«Мощь советского авиапрома заключалась в том, что в каждом аэропорту у нас были цеха и склады запчастей: комплектующие меняли в течение получаса. А сейчас на это уходит до месяца», — отметил Гаврилов, указав, что в результате воздушные суда генерируют убытки.

В России, по его словам, необходимо наладить дешевое послепродажное обслуживание, бы струю поставку комплектующих и подготовку кадров – эта сфера является очень доходной и выгодной.

В заключение депутат высказал мысль, что России необходимо выводить на рынок такие модели своих самолетов как Ил-114 и МС-21, а также восстановить производство модернизированного Ил-96-400, который мог бы стать очень востребованным на магистральных авиаперезвозках, например, в Крым, Калининград, на Урал и Дальний Восток. А также России нужен и новый ближнемагистральный самолет, который заменит Ту-134 и Як-42.