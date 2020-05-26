Шойгу сообщил о завершении доклинических исследований вакцины от COVID-19

Доклинические исследования разрабатываемой в армии вакцины от коронавируса завершатся 1 июня, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу проводит встречу с президентом России Владимиром Путиным. В рамках отчетности министр заявил, что доклинические исследования разрабатываемой в армии вакцины от коронавирусной инфекции завершатся 1 июня.

Что касается клинических исследований, то они окончательно пройдут до конца июля. Благодаря оперативным мерам со стороны российских властей стране удалось избежать серьезных последствий и проблем на фоне пандемии.