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15:02   26 Мая 2020
Общество

Шойгу сообщил о завершении доклинических исследований вакцины от COVID-19

Шойгу сообщил о завершении доклинических исследований вакцины от COVID-19

Доклинические исследования разрабатываемой в армии вакцины от коронавируса завершатся 1 июня, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу проводит встречу с президентом России Владимиром Путиным. В рамках отчетности министр заявил, что доклинические исследования разрабатываемой в армии вакцины от коронавирусной инфекции завершатся 1 июня. 

Что касается клинических исследований, то они окончательно пройдут до конца июля. Благодаря оперативным мерам со стороны российских властей стране удалось избежать серьезных последствий и проблем на фоне пандемии. 

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Автор: Илья Романович
#россия #путин #шойгу #мо рф

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