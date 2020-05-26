Шойгу доложил Путину об обновлении авиапарка российской армии и работе ОПК

Вооруженные силы России в течение 2020 года были оснащены 58 воздушными средствами последних поколений. В их числе самолеты и вертолеты, об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил глава Минобороны страны Сергей Шойгу.

Кроме того, военное ведомство за пять месяцев текущего года получило 75 беспилотных летательных аппаратов, а также свыше 40 бронированных автомобилей.

Шойгу также рассказал о загруженности оборонно-промышленного комплекса страны. По его словам, производственные мощности специализированных предприятий загружены на 72%.