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14:59   26 Мая 2020
Армия

Шойгу доложил Путину об обновлении авиапарка российской армии и работе ОПК

Шойгу доложил Путину об обновлении авиапарка российской армии и работе ОПК

Вооруженные силы России в течение 2020 года были оснащены 58 воздушными средствами последних поколений. В их числе самолеты и вертолеты, об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил глава Минобороны страны Сергей Шойгу.

Кроме того, военное ведомство за пять месяцев текущего года получило 75 беспилотных летательных аппаратов, а также свыше 40 бронированных автомобилей.

Шойгу также рассказал о загруженности оборонно-промышленного комплекса страны. По его словам, производственные мощности специализированных предприятий загружены на 72%.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #шойгу #вкс рф #опк #вс рф

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