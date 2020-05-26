"Альянс врачей" тиражирует фейки о нехватке СИЗ в больницах Санкт-Петербурга

"Альянс врачей" продолжает тиражировать фейковую информацию о пандемии коронавируса в России. Интерактивная карта, разработанная сотрудниками организации, снова показала недостоверные данные о ситуации в больницах.

Журналисты Федерального агентства новостей обратились к членам Государственной думы с просьбой ужесточить российское наказания для более эффективной борьбы с фейками. Новые данные "Альянса врачей" указывают на то, что в ряде медицинских учреждений Санкт-Петербурга не хватает средств индивидуальной защиты для врачей.

Сотрудники издания проверили информацию с сайта организации и позвонили в СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №4" и Городскую больницу №14. Официальные представители клиник заявили: у них нет недостачи по маскам, перчаткам, защитным костюмам и прочим средствам индивидуальной защиты. Информация об этом также имеется в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Обзвон доказал, что "Альянс врачей" не беспокоится о проверке поступающей информации. Поэтому представители ФАН предложили правоохранителям провести тщательную проверку на предмет нарушения статьи 207.1 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации". Ранее было проведено журналистское расследование, которое доказало недобросовестность сотрудников НКО. Корреспонденты специально создали жалобу с целью проверить, как на нее отреагируют в альянсе. В итоге недостоверная информация появилась на сайте интерактивной карты без каких-либо уточнений.