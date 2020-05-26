Петербургский суд оставил историка Соколова в СИЗО до сентября

Суд отклонил жалобу защиты историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве студентки, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Адвокат Соколова просил изменить меру наказания подопечного на домашний арест. Защита ссылалась на пандемию COVID-19, из-за которой историка не могут посещать в СИЗО его родители. Суд оставил жалобу без удовлетворения. Соколов останется в следственном изоляторе до 23 сентября.

Убийство произошло в ноябре 2019 года. Доцент СПбГУ Олег Соколов застрелил студентку, с которой имел отношения. Он пытался утопить части ее тела в реке Мойке, однако его застали прохожие. Ученый признал свою вину, он совершил убийство из-за ссоры с девушкой.