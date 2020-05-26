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14:40   26 Мая 2020
Политика

Лавров раскритиковал вмешательство США в отношения Китая и Гонконга

Лавров раскритиковал вмешательство США в отношения Китая и Гонконга

Попытки давления Соединенных Штатов на Китай из-за Гонконга беспрецедентны, поскольку речь идет о внутреннем деле КНР, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Желание американской стороны сделать проблему из вопроса о законодательстве Гонконга, устроить из этого скандальную ситуацию не добавляет надежности диалогу с Вашингтоном по любым другим темам, подчеркнул Лавров.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен ранее сообщил, что США могут ввести санкции против Пекина, если тот с помощью законопроекта о национальной безопасности "захватит" Гонконг. Госсекретарь Майк Помпео отмечал, что любое решение КНР, которое затронет автономию и свободы специального административного района, заставит пересмотреть подход к принципу "одна страна, две системы". В ответ китайские власти пообещали принять предпримет контрмеры, если Вашингтон продолжит подрывать их интересы.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #лавров #китай #кнр #мид россии #гонконг

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