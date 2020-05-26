YouTube удалил документальный фильм "Позывной "Донецк" через два часа после премьеры

Видеохостинг YouTube удалил фильм "Позывной "Донецк" о событиях на Донбассе. Это произошло через два часа после премьеры кинокартины.

Премьера фильма состоялась утром 26 мая. Кинокартина пробыла в доступе для зрителей всего два часа, затем видеоплатформа удалила ее, сообщил автор проекта WarGonzo Семен Пегов.

Команда WarGonzo сняла полнометражный документальный фильм "Позывной "Донецк". Кинокартина состоит из интервью участников и свидетелей событий в Донбассе, которые происходили пять лет назад.

YouTube проводит кампанию против российских каналов. Американский видеохостинг более месяца назад удалил канал Федерального агентства новостей без объяснения причин. Тысячи журналистских расследований были утеряны.