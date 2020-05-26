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 YouTube удалил документальный фильм "Позывной "Донецк" через два часа после премьеры

YouTube удалил документальный фильм "Позывной "Донецк" через два часа после премьеры
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14:17   26 Мая 2020
Общество

YouTube удалил документальный фильм "Позывной "Донецк" через два часа после премьеры

YouTube удалил документальный фильм "Позывной "Донецк" через два часа после премьеры

Видеохостинг YouTube удалил фильм "Позывной "Донецк" о событиях на Донбассе. Это произошло через два часа после премьеры кинокартины.

Премьера фильма состоялась утром 26 мая. Кинокартина пробыла в доступе для зрителей всего два часа, затем видеоплатформа удалила ее, сообщил автор проекта WarGonzo Семен Пегов.

Команда WarGonzo сняла полнометражный документальный фильм "Позывной "Донецк". Кинокартина состоит из интервью участников и свидетелей событий в Донбассе, которые происходили пять лет назад. 

YouTube проводит кампанию против российских каналов. Американский видеохостинг более месяца назад удалил канал Федерального агентства новостей без объяснения причин. Тысячи журналистских расследований были утеряны.

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Автор: Илья Романович
#донбасс #youtube #семен пегов

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