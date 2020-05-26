Песков сообщил, что дата проведения парада Победы зависит от решения Путина

Глава российского государства Владимир Путин будет утверждать даты проведения парада Победы и голосования по поправке к Конституции России на основании данных о ситуации с COVID-19. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента призвал дождаться решения Владимира Путина по датам проведения парада Победы и голосования по поправке к Конституции РФ. Решение будет принято на основе ситуации с новым типом коронавируса на территории страны.

Владимир Путин также проведет рабочее совещание по видеосвязи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу по работе российских военных специалистов за рубежом.