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14:11   26 Мая 2020
Политика

Песков сообщил, что дата проведения парада Победы зависит от решения Путина

Песков сообщил, что дата проведения парада Победы зависит от решения Путина

Глава российского государства Владимир Путин будет утверждать даты проведения парада Победы и голосования по поправке к Конституции России на основании данных о ситуации с COVID-19. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента призвал дождаться решения Владимира Путина по датам проведения парада Победы и голосования по поправке к Конституции РФ. Решение будет принято на основе ситуации с новым типом коронавируса на территории страны. 

Владимир Путин также проведет рабочее совещание по видеосвязи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу по работе российских военных специалистов за рубежом.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #песков #парад победы #коронавирус

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