Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Украинская пропаганда просочилась через российскую бюрократию

Украинская пропаганда просочилась через российскую бюрократию

 YouTube удалил документальный фильм "Позывной "Донецк" через два часа после премьеры

YouTube удалил документальный фильм "Позывной "Донецк" через два часа после премьеры
Лавров раскритиковал вмешательство США в отношения Китая и Гонконга

Лавров раскритиковал вмешательство США в отношения Китая и Гонконга

 Песков сообщил, что дата проведения парада Победы зависит от решения Путина

Песков сообщил, что дата проведения парада Победы зависит от решения Путина
Малая эффективность ударных БПЛА Bayraktar должна стать сигналом для турок

Малая эффективность ударных БПЛА Bayraktar должна стать сигналом для турок

 Погребинский объяснил, какие интересы преследуют американцы на Украине

Погребинский объяснил, какие интересы преследуют американцы на Украине
Украинская пропаганда просочилась через российскую бюрократию

Украинская пропаганда просочилась через российскую бюрократию

 YouTube удалил документальный фильм "Позывной "Донецк" через два часа после премьеры

YouTube удалил документальный фильм "Позывной "Донецк" через два часа после премьеры
Лавров раскритиковал вмешательство США в отношения Китая и Гонконга

Лавров раскритиковал вмешательство США в отношения Китая и Гонконга

 Песков сообщил, что дата проведения парада Победы зависит от решения Путина

Песков сообщил, что дата проведения парада Победы зависит от решения Путина
Малая эффективность ударных БПЛА Bayraktar должна стать сигналом для турок

Малая эффективность ударных БПЛА Bayraktar должна стать сигналом для турок

 Погребинский объяснил, какие интересы преследуют американцы на Украине

Погребинский объяснил, какие интересы преследуют американцы на Украине
14:06   26 Мая 2020
Общество

Песков: человечество переживет все тяготы после пандемии и вернется в нормальное русло

Песков: человечество переживет все тяготы после пандемии и вернется в нормальное русло

По словам пресс-секретаря президента РФ, через такие тяготы, которые выпали на долю человечества в связи с COVID-19, оно уже неоднократно успешно проходило.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил, что человечество неоднократно сталкивалось с испытаниями и тяготами. Также история помнит и опасные эпидемии, которые выпадали на долю жителей Земли.

Песков подчеркнул, что эти явления являются временными и все скоро возвратится к обычному течению жизни.

Некоторое время назад официальный представитель главы государства рассказал о своем самочувствии в связи с заболеванием COVID-19. Он отметил, что пока продолжает лечение и прислушивается к советам медиков. Также он добавил, что не строит планов на выписку из больницы. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#рф #песков #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...