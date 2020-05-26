Песков: человечество переживет все тяготы после пандемии и вернется в нормальное русло

По словам пресс-секретаря президента РФ, через такие тяготы, которые выпали на долю человечества в связи с COVID-19, оно уже неоднократно успешно проходило.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил, что человечество неоднократно сталкивалось с испытаниями и тяготами. Также история помнит и опасные эпидемии, которые выпадали на долю жителей Земли.

Песков подчеркнул, что эти явления являются временными и все скоро возвратится к обычному течению жизни.

Некоторое время назад официальный представитель главы государства рассказал о своем самочувствии в связи с заболеванием COVID-19. Он отметил, что пока продолжает лечение и прислушивается к советам медиков. Также он добавил, что не строит планов на выписку из больницы.