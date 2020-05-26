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 YouTube удалил документальный фильм "Позывной "Донецк" через два часа после премьеры

YouTube удалил документальный фильм "Позывной "Донецк" через два часа после премьеры
Лавров раскритиковал вмешательство США в отношения Китая и Гонконга

Лавров раскритиковал вмешательство США в отношения Китая и Гонконга

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14:00   26 Мая 2020
Политика

Путин обсудит с Шойгу работу российских военных специалистов за рубежом

Путин обсудит с Шойгу работу российских военных специалистов за рубежом

Президент России Владимир Путин проведет онлайн-совещание с руководителем главного оборонного ведомства РФ Сергеем Шойгу по работе российских военных специалистов за рубежом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента также сообщил, что Владимир Путин обсудит с представителями регионов РФ ситуацию на фоне паводков и пожаров. 

Глава государства ранее провел переговоры с президентом Казахстана о противодействии пандемии нового типа коронавируса. Лидеры стран также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках интеграционных структур на евразийском пространстве.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #песков #шойгу

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