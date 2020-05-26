Путин обсудит с Шойгу работу российских военных специалистов за рубежом

Президент России Владимир Путин проведет онлайн-совещание с руководителем главного оборонного ведомства РФ Сергеем Шойгу по работе российских военных специалистов за рубежом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента также сообщил, что Владимир Путин обсудит с представителями регионов РФ ситуацию на фоне паводков и пожаров.

Глава государства ранее провел переговоры с президентом Казахстана о противодействии пандемии нового типа коронавируса. Лидеры стран также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках интеграционных структур на евразийском пространстве.