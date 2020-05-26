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13:42   26 Мая 2020
Политика

Постпред РФ заявил, что ЕС не планирует открывать границы раньше 15 июня

Постпред РФ заявил, что ЕС не планирует открывать границы раньше 15 июня

Евросоюз не планирует возвращаться к вопросу об открытии внешних границ раньше 15 июня, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов на брифинге в МИА "Россия сегодня".

Он отметил, что российских граждан, безусловно, интересует вопрос с открытием европейских границ, но пока разговор об этом не ведется.

Германия планирует 15 июня открыть свои границы с 26 странами ЕС, Великобританией и странами, входящих в Шенгенскую зону. Соответствующий документ может быть подписан немецким правительством 27 мая. Таким образом, Германия планирует снять ограничение на свободное передвижение граждан внутри ЕС.

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Автор: Яна Либерман
#россия #евросоюз #границы

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