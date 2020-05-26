Постпред РФ заявил, что ЕС не планирует открывать границы раньше 15 июня

Евросоюз не планирует возвращаться к вопросу об открытии внешних границ раньше 15 июня, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов на брифинге в МИА "Россия сегодня".

Он отметил, что российских граждан, безусловно, интересует вопрос с открытием европейских границ, но пока разговор об этом не ведется.

Германия планирует 15 июня открыть свои границы с 26 странами ЕС, Великобританией и странами, входящих в Шенгенскую зону. Соответствующий документ может быть подписан немецким правительством 27 мая. Таким образом, Германия планирует снять ограничение на свободное передвижение граждан внутри ЕС.