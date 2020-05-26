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13:05   26 Мая 2020
Экономика

Перерасчет выплат по накопительным пенсиям в РФ пройдет 1 августа

Перерасчет выплат по накопительным пенсиям в РФ пройдет 1 августа

Накопительные пенсии россиян в 2020 году увеличат на 9,13%, а перерасчет для 80 тысяч человек начнется с 1 августа, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

Никаких заявлений гражданам не нужно будет писать, уточнил Пенсионный фонд. Повышение пенсий коснется участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которым выплаты идут не накопительной пенсией, а срочной пенсионной. С августа ее повысят на 7,99%. Всего на перерасчет выделят 1,87 млрд рублей, из них 1,53 млрд рублей пойдет на повышение накопительных пенсий.

Сейчас  средний размер накопительной пенсии составляет 956 рублей в месяц, срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования — 1705 рублей.

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Автор: Илья Романович
#россия #пенсии

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