Перерасчет выплат по накопительным пенсиям в РФ пройдет 1 августа

Накопительные пенсии россиян в 2020 году увеличат на 9,13%, а перерасчет для 80 тысяч человек начнется с 1 августа, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

Никаких заявлений гражданам не нужно будет писать, уточнил Пенсионный фонд. Повышение пенсий коснется участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которым выплаты идут не накопительной пенсией, а срочной пенсионной. С августа ее повысят на 7,99%. Всего на перерасчет выделят 1,87 млрд рублей, из них 1,53 млрд рублей пойдет на повышение накопительных пенсий.

Сейчас средний размер накопительной пенсии составляет 956 рублей в месяц, срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования — 1705 рублей.