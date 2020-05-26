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13:05   26 Мая 2020
Экономика

Новак обсудит с нефтяниками сокращение объемов добычи нефти в рамках ОПЕК

Новак обсудит с нефтяниками сокращение объемов добычи нефти в рамках ОПЕК

Глава Министерства энергетики РФ Александр Новак проведет видеоконференцию с руководителями нефтяных компаний страны по ситуации с выполнением требований ОПЕК.

О подготовке этой встречи в удаленном формате сообщает ТАСС.

Соглашение стран, входящих в ОПЕК+, вступило в силу 1 мая этого года. В соответствии с договоренностями предполагается сокращение объемов добычи нефти в мае — июне. Россия и Саудовская Аравия понизят добычу на 2,5 млн баррелей в сутки. Срок действия договоренностей рассчитан на два года.

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Автор: Руслан Неглинный
#новак #нефть #совещание

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