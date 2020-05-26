Новак обсудит с нефтяниками сокращение объемов добычи нефти в рамках ОПЕК

Глава Министерства энергетики РФ Александр Новак проведет видеоконференцию с руководителями нефтяных компаний страны по ситуации с выполнением требований ОПЕК.

О подготовке этой встречи в удаленном формате сообщает ТАСС.

Соглашение стран, входящих в ОПЕК+, вступило в силу 1 мая этого года. В соответствии с договоренностями предполагается сокращение объемов добычи нефти в мае — июне. Россия и Саудовская Аравия понизят добычу на 2,5 млн баррелей в сутки. Срок действия договоренностей рассчитан на два года.