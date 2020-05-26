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13:02   26 Мая 2020
Экономика

Эксперты спрогнозировали летние цены на авиабилеты по России

Эксперты спрогнозировали летние цены на авиабилеты по России

Цены на авиаперелеты по стране этим летом останутся неизменными или снизится. Об этом сообщили эксперты Ассоциация туроператоров России.

Сейчас билеты на рейсы реализуют по максимально низкой цене, на уровне себестоимости, чтобы стимулировать спрос на авиаперевозки, сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России.

Рост цен на билеты ожидается в июле текущего года в зависимости от повышения спроса. Эксперты отмечают что обстановка, сложившаяся на фоне развития коронавируса и ограничений, которые препятствуют распространению инфекции, непредсказуема и сделать точный прогноз на данный момент сложно.

Ранее предполагалось, что стоимость автоперевозок должна вырасти в два раза, чтобы выйти на окупаемость. Но авиакомпании не могут принять такое решение. Существует определенная ценовая планка, ниже которой перевозчик не может поставить цену. Такая стоимость билета очень привлекательна для клиентов, но некоторые авиаперевозчики не могут себе позволить ее поставить, так комментирует ситуацию ценообразования гендиректор компании «Спектрум» Евгения Конколь.

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Автор: Василий Пименов
#авиабилеты #цена #коронавирус

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