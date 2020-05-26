Военный дипломат об учениях НАТО: играют в игрушки у границ России во время пандемии

Учения НАТО у российских границ во время пандемии — это провокация и очередное подтверждение агрессии блока против России. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» выразили вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров и член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Североатлантический альянс решил провести военные учения в Восточной Европе, несмотря на призывы России. Соответствующими посланиями обменялись глава МИД Сергей Лавров и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Действия НАТО являются строго оборонительными, соразмерными и соответствующими международным обязательствам», — прокомментировала решение Брюсселя официальный представитель альянса Оана Лунджеску.

В НАТО учения называли ответом на наращивание Россией военного потенциала в Балтийском регионе с применением кораблей, авиации, боевых машин и морской пехоты. Кроме того, Брюссель предложил Москве пересмотреть Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности от 2011 года. Он предусматривает обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и бюджетах.

Россия соблюдает подписанные договоры, независимо от того, когда они были заключены, заметил сенатор Франц Клинцевич. Учения НАТО носят провокационный характер и проводятся для поддержания негативной информационной повестки о России, уверен собеседник издания.

«Я считаю это откровенной провокацией. НАТО прямо говорят о том, что проводят учения максимально близко к нашей территории. С военной точки зрения мы, конечно, не боимся таких вещей», — говорит Клинцевич.

Действия НАТО подтверждают агрессивность и нацеленность блока на Россию, вторит сенатору военный дипломат Владимир Винокуров.

«Никакого разговора о том, что это союз, который заботится о членах Североатлантического договора, нет. Это не выдерживает никакой критики. Давление со стороны НАТО осуществляется постоянно, даже сейчас, не смотря на сложности санитарно-эпидемиологической обстановки. Они нагло действуют, нарушая общечеловеческие принципы и принципы моральные», — считает эксперт.

НАТО не скрывает присутствия у российских границ, чтобы показать, что агрессия с Востока — это Россия. Для этих целей выделяются огромные деньги, которые сейчас уместно направлять на другие нужды, отметил Винокуров.

«Столтенберг превзошел всех генеральных секретарей. <...> Это просто русофоб в десятой или 12-ой степени. Когда все заняты тем, чтобы не допустить распространение пандемии, объединить усилия на борьбу с коронавирусом, они отвлекаются на игрушки. Больше это никак не назовешь. Игры под боком у России», — заключил эксперт.

Американо-польские учения в рамках масштабных многонациональных маневров под руководством США Defender Europe 2020 («Защитник Европы-2020») стартуют 5 июня. Они должны были стать крупнейшими за 25 лет маневрами, но из-за пандемии руководство НАТО решило сократить масштаб.

Другие страны НАТО не могут противостоять мощности и влиянию США, отметил Клинцевич. Поэтому европейским союзникам Вашингтона приходится «плясать на задних лапках».

«США могут делать эмиссию денег без потери для экономики. Им сказали пандемия — они шесть триллионов напечатали и никакой инфляция у них нет», — объяснил сенатор.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 19 мая объявил о сокращении Россией программы учений вблизи границ стран НАТО. Замминистра обороны Александр Фомин в марте заявил, что российские военные «проявляют безграничную открытость при проведении военных мероприятий».