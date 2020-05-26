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Что нужно знать PR-специалисту в государственных и муниципальных структурах

Что нужно знать PR-специалисту в государственных и муниципальных структурах

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13:08   26 Мая 2020
Россия

Что нужно знать PR-специалисту в государственных и муниципальных структурах

Что нужно знать PR-специалисту в государственных и муниципальных структурах

24 июня стартует онлайн-курс «Связи с общественностью в государственных и муниципальных структурах» от главного редактора журнала «Пресс-служба» Тимура Асланова.

Программа обучения состоит из 12 уроков, включающих практические задания и разборы кейсов. Предусмотрена обратная связь со спикером, а также живое общение участников по видеосвязи. По окончании обучения выдается диплом.  

Для кого

Онлайн-курс «Связи с общественностью в государственных и муниципальных структурах» пригодится руководителям и сотрудникам пресс-служб и PR-департаментов, пресс-секретарям и специалистам по связям с общественностью следующих организаций:

  • администрации и правительства субъектов РФ,
  • министерства и ведомства регионального правительства,
  • региональные законодательные собрания и городские думы,
  • муниципалитеты,
  • силовые структуры,
  • бюджетные учреждения,
  • медицинские, образовательные и другие учреждения,
  • политические партии и общественные движения,
  • профсоюзы и другие общественные организации.

Что нужно знать PR-специалисту в государственных и муниципальных структурах

Этот курс предназначен как для начинающих PR-специалистов, так и для опытных пиарщиков, которые в профессии давно. Разложить по полочкам знания и ключевые принципы PR-работы в государственной или муниципальной структуре, заполнить определенные пробелы в знаниях, освежить представление о ряде эффективных инструментов и отработать навыки — полезно на любом этапе карьеры.

Чему научитесь

  • выстраивать общую стратегию информационной работы для государственной/муниципальной структуры,
  • управлять информационными потоками, работать с инфополем, общественным мнением и различными группами целевой аудитории,
  • отрабатывать текущие информационные поводы, создавать и конструировать новые, работать с чужими инфоповодами,
  • эффективно работать со средствами массовой информации, выстраивать отношения с журналистами,
  • упаковывать информацию для различных целевых аудиторий и СМИ, переводить с чиновничьего на человеческий,
  • строить кризисные коммуникации и отражать информационные атаки,
  • работать с имиджем руководителя и продвигать его персональный бренд,
  • готовить руководителя к публичным выступлениям и общению с журналистами, прямым эфирам и интервью,
  • формировать доверие у целевой аудитории и минимизировать негатив,
  • решать сложные коммуникационные задачи и выходить победителем из информационных боев.

Посмотреть программу курса и купить билет.

ИА «Политика сегодня» — информационный партнер

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Автор: Петр Александров
#pr #пиар #пресс-служба #онлайн-курсы

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