Что нужно знать PR-специалисту в государственных и муниципальных структурах

24 июня стартует онлайн-курс «Связи с общественностью в государственных и муниципальных структурах» от главного редактора журнала «Пресс-служба» Тимура Асланова.

Программа обучения состоит из 12 уроков, включающих практические задания и разборы кейсов. Предусмотрена обратная связь со спикером, а также живое общение участников по видеосвязи. По окончании обучения выдается диплом.

Для кого

Онлайн-курс «Связи с общественностью в государственных и муниципальных структурах» пригодится руководителям и сотрудникам пресс-служб и PR-департаментов, пресс-секретарям и специалистам по связям с общественностью следующих организаций:

администрации и правительства субъектов РФ,

министерства и ведомства регионального правительства,

региональные законодательные собрания и городские думы,

муниципалитеты,

силовые структуры,

бюджетные учреждения,

медицинские, образовательные и другие учреждения,

политические партии и общественные движения,

профсоюзы и другие общественные организации.

Этот курс предназначен как для начинающих PR-специалистов, так и для опытных пиарщиков, которые в профессии давно. Разложить по полочкам знания и ключевые принципы PR-работы в государственной или муниципальной структуре, заполнить определенные пробелы в знаниях, освежить представление о ряде эффективных инструментов и отработать навыки — полезно на любом этапе карьеры.

Чему научитесь

выстраивать общую стратегию информационной работы для государственной/муниципальной структуры,

управлять информационными потоками, работать с инфополем, общественным мнением и различными группами целевой аудитории,

отрабатывать текущие информационные поводы, создавать и конструировать новые, работать с чужими инфоповодами,

эффективно работать со средствами массовой информации, выстраивать отношения с журналистами,

упаковывать информацию для различных целевых аудиторий и СМИ, переводить с чиновничьего на человеческий,

строить кризисные коммуникации и отражать информационные атаки,

работать с имиджем руководителя и продвигать его персональный бренд,

готовить руководителя к публичным выступлениям и общению с журналистами, прямым эфирам и интервью,

формировать доверие у целевой аудитории и минимизировать негатив,

решать сложные коммуникационные задачи и выходить победителем из информационных боев.

Посмотреть программу курса и купить билет.

ИА «Политика сегодня» — информационный партнер