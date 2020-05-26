Что нужно знать PR-специалисту в государственных и муниципальных структурах
24 июня стартует онлайн-курс «Связи с общественностью в государственных и муниципальных структурах» от главного редактора журнала «Пресс-служба» Тимура Асланова.
Программа обучения состоит из 12 уроков, включающих практические задания и разборы кейсов. Предусмотрена обратная связь со спикером, а также живое общение участников по видеосвязи. По окончании обучения выдается диплом.
Для кого
Онлайн-курс «Связи с общественностью в государственных и муниципальных структурах» пригодится руководителям и сотрудникам пресс-служб и PR-департаментов, пресс-секретарям и специалистам по связям с общественностью следующих организаций:
- администрации и правительства субъектов РФ,
- министерства и ведомства регионального правительства,
- региональные законодательные собрания и городские думы,
- муниципалитеты,
- силовые структуры,
- бюджетные учреждения,
- медицинские, образовательные и другие учреждения,
- политические партии и общественные движения,
- профсоюзы и другие общественные организации.
Этот курс предназначен как для начинающих PR-специалистов, так и для опытных пиарщиков, которые в профессии давно. Разложить по полочкам знания и ключевые принципы PR-работы в государственной или муниципальной структуре, заполнить определенные пробелы в знаниях, освежить представление о ряде эффективных инструментов и отработать навыки — полезно на любом этапе карьеры.
Чему научитесь
- выстраивать общую стратегию информационной работы для государственной/муниципальной структуры,
- управлять информационными потоками, работать с инфополем, общественным мнением и различными группами целевой аудитории,
- отрабатывать текущие информационные поводы, создавать и конструировать новые, работать с чужими инфоповодами,
- эффективно работать со средствами массовой информации, выстраивать отношения с журналистами,
- упаковывать информацию для различных целевых аудиторий и СМИ, переводить с чиновничьего на человеческий,
- строить кризисные коммуникации и отражать информационные атаки,
- работать с имиджем руководителя и продвигать его персональный бренд,
- готовить руководителя к публичным выступлениям и общению с журналистами, прямым эфирам и интервью,
- формировать доверие у целевой аудитории и минимизировать негатив,
- решать сложные коммуникационные задачи и выходить победителем из информационных боев.
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ИА «Политика сегодня» — информационный партнер