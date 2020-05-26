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12:45   26 Мая 2020
Политика

Региональные заксобрания РФ могут получить право голосовать дистанционно

Региональные заксобрания РФ могут получить право голосовать дистанционно

Члены российских региональных заксобраний могут получить возможность участвовать в голосовании в дистанционном режиме, сообщили в Совете Федерации РФ.

Причиной соответствующего предложения, вынесенного Совфедом, является пандемия COVID-19, передает РИА Новости. Согласно предложенной инициативе, региональным заксобраниям и представительным органам муниципальных властей может быть предоставлено право проводить заседания и голосования в удаленном формате. В рамках подобной возможности должна быть проработана норма, регулирующая проведение совещаний в дистанционном режиме, гласит предложение Совета Федерации.

Сенаторы выступили с подобной инициативой в виду пандемии коронавируса нового типа и связанной с ней угрозы жизни и здоровью депутатского состава, заявил председатель комитета Совфеда по региональной политике и федеративному устройству Олег Мельниченко.

 

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Автор: Яна Либерман
#россия #голосование #заксобрания #коронавирус #COVID-19

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