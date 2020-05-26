Москва продолжит использование приложения "Социальный мониторинг"

Приложение для контроля соблюдения самоизоляции "Социальный монитор" власти Москвы отменять пока не планируют. Об этом сообщил замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он отметил, что приложение выполняет возложенную на него функцию и пока продолжит работать. Немерюк также сообщил, что столичное руководство не будет проводить полное списание штрафов за нарушение обязательной самоизоляции. В то же время работает система, с помощью которой можно оспорить штрафы.