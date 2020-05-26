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12:39   26 Мая 2020
Общество

Москва продолжит использование приложения "Социальный мониторинг"

Москва продолжит использование приложения "Социальный мониторинг"

Приложение для контроля соблюдения самоизоляции "Социальный монитор" власти Москвы отменять пока не планируют. Об этом сообщил замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он отметил, что приложение выполняет возложенную на него функцию и пока продолжит работать. Немерюк также сообщил, что столичное руководство не будет проводить полное списание штрафов за нарушение обязательной самоизоляции. В то же время работает система, с помощью которой можно оспорить штрафы.

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Автор: Ирина Большунова
#москва #приложение #штрафы

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