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12:30   26 Мая 2020
Происшествия

Умер первый министр топлива и энергетики РФ

Умер первый министр топлива и энергетики РФ

Экс-министр топлива и энергетики РФ при правительстве президента Ельцина Владимир Лопухин скончался в Москве. О его смерти сообщили друзья. Ранее у экс-политика, которому было 68 лет, диагностировали COVID-19.

Один из членов первого состава правительства президента Бориса Ельцина, некогда министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин умер в Москве в возрасте 68 лет. Об этом сообщил в соцсети его друг, писатель Денис Драгунский.

Ранее семья Лопухина сообщала, что медики подтвердили у экс-министра коронавирус. Вскоре — диагностировали осложнения на его фоне. Лопухин лечился в двух столичных клиниках. О дате и месте прощания с экс-политиком, а также о том, где его захоронят, данных нет.

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Автор: Василий Пименов
#москва #смерть #политик #ельцин

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