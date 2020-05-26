Умер первый министр топлива и энергетики РФ

Экс-министр топлива и энергетики РФ при правительстве президента Ельцина Владимир Лопухин скончался в Москве. О его смерти сообщили друзья. Ранее у экс-политика, которому было 68 лет, диагностировали COVID-19.

Один из членов первого состава правительства президента Бориса Ельцина, некогда министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин умер в Москве в возрасте 68 лет. Об этом сообщил в соцсети его друг, писатель Денис Драгунский.

Ранее семья Лопухина сообщала, что медики подтвердили у экс-министра коронавирус. Вскоре — диагностировали осложнения на его фоне. Лопухин лечился в двух столичных клиниках. О дате и месте прощания с экс-политиком, а также о том, где его захоронят, данных нет.