Малая эффективность ударных БПЛА Bayraktar должна стать сигналом для турков

Турецким властям пора понять, что, если они намерены продолжать использовать беспилотники Bayraktar в Ливии так же, как раньше, то им нужно либо удешевить их производство, либо сократить расходы на пропаганду, потому, что рано или поздно налогоплательщики обратят внимание на нерациональность затрат.

Такое мнение высказывают военные обозреватели – авторы ряда Telegram-каналов, обсуждая потери турецкой военной техники в Ливии.

В частности, Telegram-канал «Рыбарь», который специализируется на событиях, происходящих в Африке и на Ближнем Востоке, опубликовал серию материалов, в которых авторы анализируют противостояние ударных беспилотников Bayraktar турецкого производства, которые в Ливии использует нелегитимное Правительство национального согласия, и российских ЗРПК «Панцирь» (зенитные ракетно-пушечные комплексы наземного базирования), состоящих на вооружении Ливийской национальной армии.

«Нехитрые математические подсчеты указали, что турецкие БПЛА неэффективны против российских ЗРПК, поскольку подтвержденных потерь военной техники со стороны ПНС значительно больше, чем у сил фельдмаршала ЛНА Халифы Хафтара», — приводит выводы аналитиков «Рыбаря» Федеральное агентство новостей (ФАН).

Аналитическая группа Telegram-канала провела исследование и выяснила, что потери союзников ПНС Файеза Сарраджа, которые продолжают, нарушая оружейное эмбарго ООН, перебрасывать боевикам военную технику, составили как минимум 276 миллионов долларов, в то время как ущерб армии Халифы Хафтара составил порядка 84 миллионов долларов. Такие большие убытки боевиков ПНС связан как раз с массовым уничтожением беспилотников Bayraktar.

«Зачастую видеоролики уничтожения ЗРПК, смахивающие на старательно отрисованные фейковые ролики (спасибо @vatfor), были предоставлены протурецким ресурсом Clash Report — тем самым, который был уличен на примере сирийского кейса в монтаже и подтасовке фактов», — отмечают авторы канала.

С выводами авторов «Рыбаря» согласны и аналитики Telegram-каналов «Ватфор» и «Крылья войны, которые освещают темы боевых операций, международной безопасности и политики.

«Если сравнивать стоимость убитого железа в вакууме — сторона с «Панцирями» побеждает сторону с беспилотниками. При этом пруфов по этому самому убитому железу намного меньше, чем заявок. Особенно в части уничтоженных ЗРПК», — пишет на этот счет «Ватфор».

Авторы канала «Крылья войны» в ответ отмечает, что среди беспилотных летательных аппаратов разных стран способности производимого Турцией беспилотника Bayraktar TB2 никак не выделяются. «Летающими убийцами» эти аппараты называют исключительно подконтрольные турецким властями пропагандистские СМИ.

«Если брать худший сценарий (один-два вылета — потеря единицы), то турецкий БПЛА даже при таком активном использовании не может похвастать чем-то особенным (хотя турецкая пропаганда постоянно пытается доказать обратное) в отличие от своих одноклассников в рамках ударных беспилотников MALE (с небольшими расхождениями по ТТХ), которые начали производиться гораздо раньше», — отмечает канал «Крылья войны», указывая, что потери MALE, которые также активно используются в горячих точках, гораздо меньше.

По мнению военных обозревателей, на потери турецкой военной техники в Ливии следует обратить пристальное внимание, так как стоимость производства беспилотников Bayraktar плохо соотносится с их реальными боевыми способностями, даже, если учесть, что эти БПЛА используются не так профессионально и аккуратно, как это делают другие страны со своими аппаратами.