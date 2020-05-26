Слова о «кинжале в сердце Европы» говорят о зависти США к Калининграду

Заявление советника президента США Роберта О’Брайена о том, что Калининград якобы является «кинжалом в сердце Европы», скорее всего, выражает зависть к введенным Россией электронным визамм, которые обеспечили наплыв в город немцев и поляков, но не американцев.

Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя обвинения О’Брайена в адрес России в том, что она размещает в своем самом западном регионе вооружение, не налаживая при этом контактов с Европой и не развивая туризм.

По словам Алиханова, такая позиция советника американского президента является очень поверхностной.

«Предположу, что мистер О’Брайен обиделся, что мы ввели электронные визы, после чего у нас был большой наплыв поляков и немцев, но не было американцев. Может быть, он так пытается заявить желание американских граждан приехать к нам в гости, — заявил губернатор Калининградской области. — А что касается «закрытой военной базы», то ничего, кроме недоумения, такие высказывания не вызывают».

При этом Алиханов указал на неосведомленность О’Брайена в том, что касается развития туризма в Калининграде. По его словам, объем туристического потока в область каждый год вырастает на 17-20%.

Заявление американского советника прокомментировал также и российский сенатор Алексей Пушков, который считает, что американцам вообще лучше помалкивать, учитывая их военную активность в Северной Атлантике и Европе.

«Не американцам, направляющим военные корабли то в Черное, то в Балтийское, то в Баренцево моря, находящиеся в тысячах миль от США, имеющих 150 ядерных бомб и 60 тысяч военных на базах в Европе, что-то там вообще говорить о Калининграде», — написал сенатор на своей странице в Twitter.

Слова О’Брайена возмутили и первого заместителя председателя думского комитета по обороне Александра Шерина, который назвал необоснованность беспокойства советника по поводу российского «кинжала».

«Никакого кинжала в сердце у Европы нет. Понятно, что сердце и мозг Европы — в США. И с этой точки зрения, сердце Европы может быть в полной безопасности», — заявил Шерин в эфире радиостанции «НСН».

При этом парламентарий отметил, что Калининградская область не является приграничной областью США, чтобы те выражали свою обеспокоенность размещением там российского оружия. По его словам, Вашингтон такими заявлениями пытается обосновать размещение своих военных баз в Европе, за которые платят сами европейцы, а также навязать Старому Свету свою волю.

«Если бы Россия размещала свои вооружения на территории других государств, я бы понял озабоченность США, но мы это делаем на своей территории. И упреки могут звучать только в адрес США, но никак не России», — подчеркнул Шерин.

В заключение он напомнил, что новейшее вооружение всегда размещается государством на той территории, которая граничит с наиболее опасным соседом.

Эту мысль поддержал и бывший заместитель генерального секретаря ООН, дипломат Сергей Орджоникидзе, который напомнил, что Россия вынуждена принимать сдерживающие меры, учитывая активную деятельность США и НАТО в Европе.