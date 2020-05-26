ПФР сообщил о росте размера накопительной пенсии в 2020 году

Размер накопительной пенсии в России будет увеличиваться, это подтвердили в Пенсионном фонде России. В течение текущего года размер социальных выплат поднимется почти на 10% от показателей предшествующего периода.

Рост размера пенсии обусловлен успешным инвестированием средств. По итогам прошлого года ПФР получил дивиденды от вкладов, которые превысили размер инфляции в 3 раза. Также рост социальных платежей будет обеспечен участникам программы софинансирования и россиянам, которые намерены получить срочную материальную поддержку, сообщается на официальном сайте фонда.

Оба вида пенсии будут начисляться в соответствии с ранее принятыми правилами и возрастными границами, установленными законодательством. Расходы на проведение перерасчета составят около 1,87 млрд рублей, большую часть из них передадут россиянам.