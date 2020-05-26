Стамболиев заявил, что РФ "пытается скрыть" роль болгар в крещении Руси

Россия "игнорирует" роль болгар в просвещении славян и зарождении русской литературы, заявил журналист Огнян Стамболиев.

По его словам, Россия таким образом "пытается вычеркнуть" болгар из истории создания славянской письменности братьев Кирилла и Мефодия, пишет Федеральное агентство новостей.

Он отметил, что это может также повлиять на исторические моменты, связанные с крещением Руси, в котором болгары принимали непосредственное участие.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Россия не отрицает вклад Болгарии в создание старославянской азбуки. Она добавила, что в День славянской письменности народы должны сближаться, а не искать повода для конфликтов.