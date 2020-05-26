Япония согласует с РФ повестку по совместной работе на Южных Курилах с учетом COVID-19

Япония и Россия согласуют повестку по вопросам совместной работы на южной части Курильских островов с учетом пандемии коронавируса, заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги.

По словам министра, совместная экономическая деятельность на Южных Курилах не должна противоречить позициям РФ и Японии. Японская сторона намерена дипломатическим путем обсудить повестку консультаций с Россией, так как в этом вопросе также стоит учитывать пандемию коронавируса.

Как сообщалось, агентство Kyodo опубликовало информацию, что Россия якобы предложила Японии перенести решение ситуации по вопросу, в рамках чьего законодательства будет происходить совместная хозяйственная деятельность на островах.