Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Что нужно знать PR-специалисту в государственных и муниципальных структурах

Что нужно знать PR-специалисту в государственных и муниципальных структурах

 Курорты Ставрополья ждут здоровых туристов с 1 июня

Курорты Ставрополья ждут здоровых туристов с 1 июня
Путин провел разговор с главой Казахстана на тему COVID-19

Путин провел разговор с главой Казахстана на тему COVID-19

 Перерасчет выплат по накопительным пенсиям в РФ пройдет 1 августа

Перерасчет выплат по накопительным пенсиям в РФ пройдет 1 августа
Малая эффективность ударных БПЛА Bayraktar должна стать сигналом для турков

Малая эффективность ударных БПЛА Bayraktar должна стать сигналом для турков

 Погребинский объяснил, какие интересы преследуют американцы на Украине

Погребинский объяснил, какие интересы преследуют американцы на Украине
Что нужно знать PR-специалисту в государственных и муниципальных структурах

Что нужно знать PR-специалисту в государственных и муниципальных структурах

 Курорты Ставрополья ждут здоровых туристов с 1 июня

Курорты Ставрополья ждут здоровых туристов с 1 июня
Путин провел разговор с главой Казахстана на тему COVID-19

Путин провел разговор с главой Казахстана на тему COVID-19

 Перерасчет выплат по накопительным пенсиям в РФ пройдет 1 августа

Перерасчет выплат по накопительным пенсиям в РФ пройдет 1 августа
Малая эффективность ударных БПЛА Bayraktar должна стать сигналом для турков

Малая эффективность ударных БПЛА Bayraktar должна стать сигналом для турков

 Погребинский объяснил, какие интересы преследуют американцы на Украине

Погребинский объяснил, какие интересы преследуют американцы на Украине
11:53   26 Мая 2020
Политика

Япония согласует с РФ повестку по совместной работе на Южных Курилах с учетом COVID-19

Япония согласует с РФ повестку по совместной работе на Южных Курилах с учетом COVID-19

Япония и Россия согласуют повестку по вопросам совместной работы на южной части Курильских островов с учетом пандемии коронавируса, заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги.

По словам министра, совместная экономическая деятельность на Южных Курилах не должна противоречить позициям РФ и Японии. Японская сторона намерена дипломатическим путем обсудить повестку консультаций с Россией, так как в этом вопросе также стоит учитывать пандемию коронавируса.

Как сообщалось, агентство Kyodo опубликовало информацию, что Россия якобы предложила Японии перенести решение ситуации по вопросу, в рамках чьего законодательства будет происходить совместная хозяйственная деятельность на островах.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#россия #япония #курилы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...