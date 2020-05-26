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11:45   26 Мая 2020
Экономика

ЦБ: российские банки могут принять на себя двойной шок

ЦБ: российские банки могут принять на себя двойной шок

Российские банки способны выдержать шоки вдвое мощнее, чем в 2008 или 2014 годах, считает первый замглавы Центробанка Дмитрий Тулин.

Во время заседания комитета Госдумы по финансовому рынку Тулин отметил, что, в соответствии с последними аналитическими расчетами, "банковский сектор в целом может абсорбировать потери в связи с ухудшением возможного качества кредитного портфеля и потерять накопительным итогом единовременно до 10% сокращение выплат".

По словам аналитика, этот шок в два раза сильнее по сравнению с шоком 2008 и 2014 годов, банковский сектор может принять его на себя без нарушения нормативов.

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Автор: Илья Романович
#россия #банки #центробанк #кризис #рубль

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