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11:39   26 Мая 2020
Общество

Польша организовала бесплатный авиарейс для украинских гастарбайтеров

Польша организовала бесплатный авиарейс для украинских гастарбайтеров

Самолет доставил в Польшу украинских работников. Об этом сообщил генеральный директор компании по трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич.

Для украинцев рейс был бесплатным, затраты на перевозку оплатили работодатели. Около 40% украинцев прибыли в Польшу впервые. Из Украины прилетели 178 сотрудников для потребительской сферы и логистики. Со всеми работниками заключены долгосрочные договоры с медицинской страховкой, передает "Лента.Ру".

После прибытия гастарбайтеров отправят на 14-дневный карантин. Их доставка была организована в связи с потребностью польских работодателей в рабочей силе. Власти Украины и Польши дали согласие на организацию этого перелета.

Постпред России при ООН Василий Небензя недавно прокомментировал скандал, разгоревшийся на Украине вокруг аудиозаписи разговора, который может принадлежать экс-президенту страны Петру Порошенко и бывшему вице-президенту США Джо Байдену.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #польша #работники

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