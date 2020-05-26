Польша организовала бесплатный авиарейс для украинских гастарбайтеров

Самолет доставил в Польшу украинских работников. Об этом сообщил генеральный директор компании по трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич.

Для украинцев рейс был бесплатным, затраты на перевозку оплатили работодатели. Около 40% украинцев прибыли в Польшу впервые. Из Украины прилетели 178 сотрудников для потребительской сферы и логистики. Со всеми работниками заключены долгосрочные договоры с медицинской страховкой, передает "Лента.Ру".

После прибытия гастарбайтеров отправят на 14-дневный карантин. Их доставка была организована в связи с потребностью польских работодателей в рабочей силе. Власти Украины и Польши дали согласие на организацию этого перелета.

Постпред России при ООН Василий Небензя недавно прокомментировал скандал, разгоревшийся на Украине вокруг аудиозаписи разговора, который может принадлежать экс-президенту страны Петру Порошенко и бывшему вице-президенту США Джо Байдену.