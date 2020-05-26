Gascade сообщает об остановке транзита газа из РФ через Польшу в Германию
Поставки газа по трубопроводу "Ямал — Европа" полностью остановлены. Об этом сообщил немецкий газотранспортный оператор Gascade.
Объемы поставленного газа в пункте Мальнов на польско-германской границе начали падать с выходных. Утром во вторник транзит газа был полностью остановлен.
По данным ТАСС, польский участок трубы забронирован во вторник всего на 3,7%, о чем сообщают европейские операторы газопровода.
Следует отметить, что уже на июнь мощности трубы планируется использовать на 93%.