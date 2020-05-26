ФАН и "Патриот" обсудят попытки бизнесменов нажиться на пандемии

Онлайн-эфир на тему "День предпринимателя. Какой бизнес зарабатывает, а какой наживается на пандемии?" организуют Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот".

Тематический эфир состоится в День российского предпринимательства, 26 мая. В России бизнес всегда не только занимался увеличением прибыли, но зачастую помогал как государству, так и обществу, отмечает ФАН и приводит пример купцов Демидовых, Морозовых, Третьяковых.

Однако есть и те, кто стремится нажиться на проблеме и выжать последние деньги из населения, которому приходится тяжело в условиях пандемии коронавируса. Вопросы о социальной ответственности бизнеса, помощи бизнесменов гражданам в период пандемии коронавирусной инфекции и взаимодействии государства и бизнеса в условиях распространения COVID-19 обсудят предприниматели, чиновники и политики.

Прямой эфир начнется 26 мая в 14.00. Посмотреть онлайн-трансляцию можно по адресу. В ходе эфира свои вопросы могут задавать все зрители. Архив материалов и другие онлайн-трансляций можно посмотреть по ссылке. К участию в сетевой конференции Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей приглашают журналистов всех СМИ.