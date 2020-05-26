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11:32   26 Мая 2020
Политика

Видео двухлетней давности стало основой вброса ПНС о российских ЧВК в Ливии

Видео двухлетней давности стало основой вброса ПНС о российских ЧВК в Ливии

Турецкие СМИ опубликовали видеозапись двухлетней давности и распространили недостоверную информацию о "сотрудниках российской ЧВК", которые якобы покидали Ливию с аэродрома Бени-Валид. Вброс разоблачило российское издание "Взгляд".

Авторы фейкового материала растиражировали ролик, который будто бы недавно снят в североафриканском государстве. Турецкие СМИ утверждали, что "сотрудники ЧВК "Вагнера" присутствовали на территории Ливии.

Издание "Взгляд" выяснило, что материал является фейковым. На самом деле видео снято два года назад, а воздушное судно принадлежит нелегитимному Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. 

Кроме того, журналисты российского СМИ рассказали о самолетах МиГ-29 неустановленной принадлежности, которые нанесли удары по турецкому транспортному кораблю и военному фрегату. Согласно предварительным данным, транспортник, перевозивший вооружение для ПНС, был поражен. 

Ливийская национальная армия (ЛНА) успешно ведет борьбу с терроризмом в рамках операции "Аль-Карама". Успехи армии вынуждают террористов ПНС использовать метод дезинформации для снижения морального духа бойцов ЛНА.

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Автор: Илья Романович
#лна #пнс

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