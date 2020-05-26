Транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа" снизился до 10% от его пропускной способности, это подтверждают магистральные операторы Евросоюза. Причиной сокращения поставок стала реакция рынка энергоресурсов на мировую рецессию.

Снижение объемов прокачки газа происходит на фоне практически полностью зарезервированных мощностей — поставщик имеет возможность использовать трубопровод для доставки ресурсов, однако на сегодняшний день "Ямал — Европа" работает на 10% от своей эффективности. При этом в Германию ежедневно поступает лишь 1% обычного объема. Новую стратегию торговли объяснили в "Газпроме", данные приводит издание "Интерфакс".

Прокачка газа реализуется в соответствии со спросом европейского потребителя, отмечают в компании. В конце мая газовый рынок ЕС демонстрирует снижение интереса к продукту. Причинами такой перемены являются пандемия коронавирусной инфекции и теплая зима — закупленные Германией и другими странами объединения запасы топлива еще не исчерпаны.