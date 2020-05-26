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10:50   26 Мая 2020
Экономика

Минэнерго может сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ

Минэнерго может сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ

Установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пени за неуплату услуг ЖКХ можно сократить. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на слова замглавы Минэнерго Юрия Маневича.

Министерство хочет сохранить мораторий до конца мая 2020 года, а для граждан, оказавшихся в непростом финансовом положении, период отсрочки могут продлить до конца июля. В ведомстве также считают, что подобный мораторий необходимо ввести для малого и среднего предпринимательства (МСП) из пострадавших от коронавирусной пандемии отраслей экономики.

Маневич тем временем акцентировал внимание на том, что уровень собираемости платежей на рынках электроэнергии за апрель текущего года упал на 7%. Прирост задолженности граждан составил в общей сложности 11 млрд рублей.

Минэнерго считает, что в случае сохранения моратория до конца 2020 года выпадающие доходы энергетических компаний составят в районе 700 млрд рублей, а это негативно отразится на работе всей отрасли ТЭК в стране.

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Автор: Руслан Неглинный
#жкх #минэнерго #мораторий

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