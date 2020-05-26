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10:45   26 Мая 2020
Политика

Число новых случаев COVID-19 в РФ увеличилось на 8915 за последние сутки

Число новых случаев COVID-19 в РФ увеличилось на 8915 за последние сутки

Число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории России увеличилось на 8915 за минувшие сутки. За это же время полностью выздоровел 12 331 человек с вирусом и 174 скончались, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего на 26 мая в России зарегистрировано 362 342 пациента с COVID-19 в 85 регионах, 131 129 из которых удалось выздороветь.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко накануне заявил, что в России с 1 июня начнут постепенно снимать ограничительные меры на внутренний туризм, веденные из-за пандемии коронавируса. По его словам, правительство ставит в приоритет открытие безопасного туризма внутри страны в первой половине лета. 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее призвал россиян воздержаться от туристических поездок за границу в этом году.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #коронавирус

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