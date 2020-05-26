Плененные пиратами россияне с судна Tommi Ritscher освобождены

Трое граждан РФ с корабля Tommi Ritscher, которых в апреле захватили в плен пираты, освобождены. Состояние их оценивается как удовлетворительное.

В Нигерии освобождены трое россиян с судна Tommi Ritscher. Ранее в апреле в территориальных водах Бенина их взяли в плен пираты. Как стало известно, состояние получивших свободу граждан РФ удовлетворительное.

Информацию распространил руководитель операции по спасению адмирал Оладеле Даджи.

Россияне в составе экипажа контейнеровоза Tommi Ritscher оказались в пиратском плену 19 апреля. Это произошло в Гвинейском заливе.