Курорты Ставрополья ждут здоровых туристов с 1 июня

Ставропольский край готовится принимать туристов. С 1 июня власти региона начнут поэтапно снимать ограничения, которые понадобились, чтобы сдержать пандемию COVID-19. Как именно проходит подготовка к летнему сезону «Политике Сегодня» рассказали в пресс-службе регионального Минтуризма.

Принимать гостей санатории и отели смогут только при наличии отрицательного теста на COVID-19, полученного не позднее, чем за два дня до отъезда в санаторий. Отдыхающим будут измерять температуру раз в день. Размещать в гостиницах будут по одному человеку в номер, но обещают не разделять семьи.

Номера предписано убирать с применением дезинфицирующих средств не реже раза в день. Выездная уборка должна проводиться с очисткой и обработкой всех поверхностей помещений номера, а также обеззараживанием воздуха. Обслуживающий персонал и самих туристов должны обеспечить масками, перчатками и антисептиками.

Владельцам туристических объектов рекомендуется организовывать доставку питания в номер. В залах необходимо расставить столы с соблюдением двухметровой дистанции. За одним столом должен сидеть один человек, за исключением семей, которые живут в одном номере. Блюда на «шведском столе» должны располагаться с соблюдением социальной дистанции, включая разметку на полу. Такие же требования предъявляются к организации питания по принципу линии раздачи.

На открытом воздухе планируется обеззараживать беседки, детские игровые площадки, пляжное оборудование и другие поверхности. На пляжах рекомендуется расставить шезлонги на дистанции в полтора метра. Обрабатывать шезлонги ведомство рекомендует после каждого отдыхающего.

«Перед началом работы учреждения администрация должна уведомить органы власти субъекта и территориальные органы Роспотребнадзора о выполнении рекомендаций по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения коронавируса», — подчеркнули в Минтуризме.

В Ставрополье продолжает действовать режим самоизоляции, введенный в конце марта, а также режим пропусков. С 31 марта по 1 июня санатории и отели Ставрополья закрыты на карантин. Исключения предусмотрены только для тех, кто приехал в регион по работе.