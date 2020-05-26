МИА "Россия сегодня" расскажет истории бизнесменов, не сдавшихся из-за пандемии

МИА "Россия сегодня", сайт стопкоронавирус.рф и АНО "Национальные приоритеты" запускают специальный проект "Полет нормальный. Истории предпринимателей". Об этом стало известно во вторник.

На сайте РИА Новости со вторника будут публиковаться истории бизнесменов из малого и среднего бизнеса, которые сохранили дело, несмотря на сложную ситуацию, вызванную коронавирусной пандемией.

По словам генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, агентство поддерживает усилия по борьбе с COVID-19 с самого начала вспышки. Оно также готово рассказать о помощи, оказываемую бизнесменами обычным гражданам, которых коснулась не столько болезнь, сколько ее экономические последствия.

Киселев отметил, что экономические проблемы не менее важны, чем "борьба с заразой", поскольку именно от решения предпринимателей напрямую зависит благосостояние россиян, их достаток. "Россия сегодня" рада продолжить таким образом сотрудничество с сайтом стопкоронавирус.рф, подчеркнул он.