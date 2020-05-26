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10:26   26 Мая 2020
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Ряд изменений произойдет в жизни россиян с 1 июня

Ряд изменений произойдет в жизни россиян с 1 июня

Новые законы поспособствуют некоторым изменениям в жизни граждан РФ. Нормы вступят в силу с 1 июня.

Некоторые субъекты России начинают поэтапно снимать ограничительные меры, которые были ранее введены в целях эффективной борьбы с коронавирусом. Возобновят работу санатории, имеющие медицинские лицензии, и отели-коттеджи.

Также с 1 июня правительство начинает выплаты субсидий семьям, у которых есть дети. С первых дней лета расширяются полномочия судебных приставов. Теперь они смогут иметь информацию обо всех банковских счетах должников не только в рублях, но и в валюте.

С середины месяца банки перестанут брать комиссионные за переводы денежных средств другим лицам, счет которых находится в том же банке, но в другом регионе страны. Также с начала лета для россиян на 4% увеличивается оплата за жилищно-коммунальные услуги.

 

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Автор: Ирина Большунова
#россия #законы #изменения #1 июня

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