Ивановская область привлекла малый и средний бизнес к производству СИЗ

В Ивановской области ежедневно проверяют наличие средств индивидуальной защиты в магазинах и аптеках, а предприятия могут заказать партию масок через специальный сайт. Об этой «Политике Сегодня» рассказали в пресс-службе правительства региона.

Губернатор области Станислав Воскресенский обязал работодателей снабжать сотрудников масками и антисептиками не только в рабочую смену, но и с расчетом на путь до работы и обратно. Чтобы масок хватило на всех, правительство региона организовало пул предприятий, занимающихся бесперебойным производством средств индивидуальной защиты.

«В изготовлении средств индивидуальной защиты в Ивановской области участвуют порядка 300 компаний малого и среднего бизнеса, при этом все производители тканей для пошива масок находятся в регионе. <…> Налажено производство тканевых масок в количестве около трех миллионов штук в неделю, в том числе 250 тысяч масок – по госзаказу региона», — рассказали в пресс-службе правительства Ивановской области.

Помимо этого, 420 тысяч масок в неделю делают специально для медработников. Для них же организовано производство сертифицированных защитных костюмов, по 60 тысяч в неделю. В ведомстве отметили, что благодаря этому костюмами и масками снабжены все медики Ивановской области, а остатки даже перераспределяют в другие регионы.

Центр развития предпринимательства «Мой Бизнес» также организовал и сетевую помощь.

«Запущен сайт "Биржа субконтрактации", через который размещаются заказы на изготовление средств индивидуальной защиты, а желающие приобрести товар заявляют о своей потребности. В настоящее время на сайте зарегистрировано более 110 участников», — сообщают в пресс-службе.

По постановлению Воскресенского в Ивановской области ежедневно проверяется наличие масок в магазинах и аптеках, а также цены на них. Купить средства индивидуальной защиты можно также в федеральных сетях магазинов, таких, как «Пятерочка», «Магнит», «Дикси» и другие.