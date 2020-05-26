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10:12   26 Мая 2020
Армия

Источник в ОПК сообщил о скорых испытаниях российского подводного беспилотника "Посейдон"

Источник в ОПК сообщил о скорых испытаниях российского подводного беспилотника "Посейдон"

Российские специалисты могут совершить первый испытательный запуск беспилотного подводного аппарата (БПА) "Посейдон" осенью этого года, пишут СМИ.

Новейшая российская субмарина "Белгород" станет пусковой площадкой для подводного беспилотника, передает РИА Новости со ссылкой на источник в ОПК. Эта подлодка будет первым носителем подобных БПА. В настоящий момент нет ни одного полностью собранного "Посейдона", однако отдельные узлы и агрегаты уже тестируются, добавил собеседник издания.

Сама подводная лодка "Белгород" находится на стадии испытаний, которые могут продлиться еще примерно полтора года. По результатам тестирования будет принято решение о передаче субмарины в состав ВМФ РФ.

Информация о разработке БПА "Посейдон" появилась в 2018 году. Ее озвучил российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Он отметил, что подобные аппараты могут выступать в качестве носителей ядерного вооружения, эффективно поражая авианосные группы и береговую инфраструктуру вероятного противника.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #белгород #посейдон

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