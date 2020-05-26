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10:09   26 Мая 2020
Экономика

Рекордный объем валюты ввезли российские банки в марте

Рекордный объем валюты ввезли российские банки в марте

Российские банки ввезли в марте 4,95 млрд долларов в наличной форме, что более чем в девять раз больше показателя февраля.

Ввезенный в марте объем средств стал рекордным за последние шесть лет. Больше долларовых купюр прибывало в Россию только в марте (9,5 млрд) и декабре (10,1 млрд) 2014 года, пишет РИА Новости. Банки утроили показатели минувшего февраля и по ввозу евро. Кредитные организации доставили в страну 1,3 млрд евро, что сопоставимо со среднемесячными показателями 2019 года.

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Автор: Илья Романович
#евро #валюта #доллар

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