Рекордный объем валюты ввезли российские банки в марте

Российские банки ввезли в марте 4,95 млрд долларов в наличной форме, что более чем в девять раз больше показателя февраля.

Ввезенный в марте объем средств стал рекордным за последние шесть лет. Больше долларовых купюр прибывало в Россию только в марте (9,5 млрд) и декабре (10,1 млрд) 2014 года, пишет РИА Новости. Банки утроили показатели минувшего февраля и по ввозу евро. Кредитные организации доставили в страну 1,3 млрд евро, что сопоставимо со среднемесячными показателями 2019 года.