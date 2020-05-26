Центр "Вектор" может начать клинические испытания вакцины от коронавируса уже в конце июня

Российский Центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" готов приступить к клиническим испытаниям препарата от COVID-19 уже 29 июня, рассказал гендиректор Ринат Максютов.

Разработкой вакцины от коронавирусной инфекции занимаются 80 организаций в 19 странах мира. Среди них отечественный Центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". К клиническим испытаниям вакцины привлекут 300 добровольцев. Если работа увенчается успехом, массовая вакцинация может начаться уже в сентябре.

Испытания вакцины на людях происходит в несколько этапов. Подписав согласие, добровольцы проходят обследование, отметил Ринат Максютов в беседе с ТАСС. Попасть в клиническую группу можно только при отсутствии противопоказаний. После вакцинации испытуемых помещают в стационар. Там за ними наблюдают медики.

Если испытания отечественной вакцины завершатся успешно, к декабрю центр намерен выйти на выпуск до 60 млн доз вакцины в год, рассказал Ринат Максютов, отмечает канал "360". В первую очередь препарат будут вводить людям, находящимся в зоне риска, в частности, из-за хронических заболеваний.