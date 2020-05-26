Хлопотов рассказал о технологии стелс в новом российском бомбардировщике

Строящийся российский стратегический стелс-бомбардировщик будет востребован даже в следующем веке. Об этом заявил в беседе с URA.RU независимый военный эксперт Алексей Хлопотов.

По его словам, на производство бомбардировщика уйдет много денег. Однако это машина будет летать не только в 21, но и 22 веке. Возможности производства у России есть, уверен эксперт.

Кроме этого, Хлопотов считает, что первый российский стелс-бомбардировщик будет эффективнее и лучше американских F-117, F-22 и B-2, которые построены по той же системе. Уязвимость самолета при преодолении ПВО противника снижается за счет технологии малой заметности, объяснил Хлопотов. Но система все равно не совершенна.

"Технология стелс — это не панацея. Такие самолеты сбивают. Тем не менее, направление снижения заметности достаточно перспективное", — заявил он.

В заключение он добавил, что вся информация, которая связана со строящимся в России малозаметны бомбардировщиком, засекречена. Ранее интернет-портал argumenti.ru сообщил, что российские специалисты приступили к строительству первого опытного образца стратегического стелс-бомбардировщика ПАК ДА.