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9:37   26 Мая 2020
Армия

Хлопотов рассказал о технологии стелс в новом российском бомбардировщике

Хлопотов рассказал о технологии стелс в новом российском бомбардировщике

Строящийся российский стратегический стелс-бомбардировщик будет востребован даже в следующем веке. Об этом заявил в беседе с URA.RU независимый военный эксперт Алексей Хлопотов. 

По его словам, на производство бомбардировщика уйдет много денег. Однако это машина будет летать не только в 21, но и 22 веке. Возможности производства у России есть, уверен эксперт. 

Кроме этого, Хлопотов считает, что первый российский стелс-бомбардировщик будет эффективнее и лучше американских F-117, F-22 и B-2, которые построены по той же системе. Уязвимость самолета при преодолении ПВО противника снижается за счет технологии малой заметности, объяснил Хлопотов. Но система все равно не совершенна. 

"Технология стелс — это не панацея. Такие самолеты сбивают. Тем не менее, направление снижения заметности достаточно перспективное",  — заявил он.

В заключение он добавил, что вся информация, которая связана со строящимся в России малозаметны бомбардировщиком, засекречена. Ранее интернет-портал argumenti.ru сообщил, что российские специалисты приступили к строительству первого опытного образца стратегического стелс-бомбардировщика ПАК ДА.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #армия

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