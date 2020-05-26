Bloomberg заявил о возможном кризисе в Швеции из-за коронавируса

Отказ от карантина во время пандемии не помог Швеции спасти экономику от сильного экономического спада и роста безработицы, заявил аналитик издания Bloomberg Йоханна Йенссон.

Уровень безработицы в Швеции в апреле достиг, с учетом стандартных сезонных колебаний, 7,9%, что оказалось выше прогнозов экспертов. Без учета сезонных факторов этот показатель находится на уровне 8,2%. Сильнее всего на рост безработицы повлиял кризис, вызванный пандемией коронавируса, в сфере туризма и ресторанного бизнеса, сообщает РИА Новости.

Ухудшение ситуации прогнозирует аналитик издания Bloomberg Йоханна Йенссон. По ее словам, уровень безработицы в Швеции может вырасти до 17%, если в ближайшее время спрос в этой сфере не увеличится. На фоне кризиса власти страны могут принять законопроект, облегчающий работодателям процедуру увольнения сотрудников. Инициатива вызвала негодование в профсоюзах и оппозиционных партиях, которые заявили о своей готовности выдвинуть вотум недоверия премьер-министру страны Стефану Левену.

Отсутствие карантина в стране сохранило работающими в стране сферы услуг, школы и детские сады. Швеция также запустила в период пандемии первую сеть мобильной связи по стандарту 5G. Однако при этом в стране сохраняется рост числа пациентов с коронавирусом, их количество превысило 34 тыс., что в несколько раз превосходит аналогичный показатель в Дании, Норвегии и Финляндии.