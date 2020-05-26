Постпред РФ напомнил о вмешательствах США в дела других стран в холодную войну

США в период холодной войны устроили около 70 операций, призванных сменить режимы в других государствах. Об этом рассказал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ульянов отметил, что к таким выводам пришли аналитики на Западе, которые изучают политику Вашингтона. Постпред также указал, что Белый дом помешался на якобы "влиянии" России на выборы в США в 2016 году. Однако Вашингтон сам за время холодной войны организовал 64 тайных и шесть явных операций по смене режимов других стран в свою пользу.

Нападки США о "вмешательстве" РФ в выборы 2016 года не нашли подтверждений, что говорит об их безосновательности.