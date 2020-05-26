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8:44   26 Мая 2020
Политика

Украина захотела "выбить" Россию из космических проектов США

Украина захотела "выбить" Россию из космических проектов США

Украина должна наладить собственное производство ракетных двигателей, "вытеснить" Россию из американских космических программ. Соответствующее заявление сделал руководитель украинского космического агентства Владимир Усов.

Усов отметил, что сейчас Украина и США не имеют независимости в сфере ракетостроения и зависят от России. Причина этого заключается в том, что страны не обладают производством двигателей первой ступени. Он считает, что Киев способен запустить свое производство деталей, чтобы в дальнейшем наладить их поставку в США. Усов напомнил, что в годы СССР подобные двигатели создавались при участии украинских конструкторских бюро.

Он подсчитал, что для этого Украине потребуется в районе 30–40 миллионов долларов. Усов уверен, что реализация этого плана позволит "выбить" российские компании из проекта Antares, передает Федеральное агентство новостей.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #сша #украина

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