Воробьев и певица Zivert поздравили выпускников Подмосковья в режиме онлайн

Последний звонок выпускников школ Подмосковья прошел в режиме онлайн из-за угрозы распространения коронавируса. На связи со школьниками в честь этого события вышли губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и популярная певица Zivert.

Участниками онлайн-мероприятия стали 115 тысяч выпускников, а посмотрели трансляцию порядка полутора миллиона человек. Многие школьники получили уникальную возможность лично пообщаться с губернатором. Воробьев поздравил с окончанием школы выпускников из Химок, Дмитрова, Мытищ и других подмосковных городов, передает телеканал "360".

Андрей Воробьев поздравил школьников и пожелал им счастливого вступления во взрослую жизнь. Он выразил надежду, что на жизненном пути их всегда будут сопровождать близкие друзья и родные. После выступления губернатора для подмосковных выпускников выступила певица Zivert. Она исполнила для участников трансляции свои самые известные хиты.