Асад беспокоится о народе Сирии в условиях пандемии больше, чем Трамп об американцах

Сирийский лидер Башар Асад соблюдает рекомендации ВОЗ по отмене массовых мероприятий в стране, несмотря на государственные праздники, считает политолог Юрий Самонкин.

Президент САР впервые за два десятка лет не участвовал в праздновании Ид аль-Фитр. Пандемия коронавируса нового типа наложила определенные ограничения на торжественные мероприятия, в результате чего жителям САР приходится молиться в условиях самоизоляции в целях безопасности их жизни и здоровья. Асад также следует введенным в стране мерам и находится в настоящий момент в своей резиденции.

Народ Сирии молится о приходе в страну мира и стабильности, а также о победе над COVID-19, сообщил сирийский министр вакуфов Мухаммад Абдель-Саттар. Самонкин заявил в беседе с ФАН, что глава САР придерживается рекомендаций ВОЗ и вводит специализированные меры, несмотря на низкую заболеваемость в стране.

"Несмотря на то, что в САР очень низкий показатель заболеваемости, президент Башар Асад очень уважает систему международного права и соблюдает рекомендации ВОЗ в полной мере", — считает эксперт.

Асад заботится о своем народе гораздо больше, чем американский президент Дональд Трамп о гражданах США, подчеркнул политолог. Эксперт отметил, что у сирийского лидера высокие рейтинги среди населения государства.