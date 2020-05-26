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7:13   26 Мая 2020
Происшествия

Члены экипажа вертолета Ми-8 погибли при совершении аварийной посадки на Чукотке

Члены экипажа вертолета Ми-8 погибли при совершении аварийной посадки на Чукотке

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку при выполнении учебно-тренировочного полета. Оперативную информацию передает Министерство обороны России.

Воздушное судно совершило жесткую посадку в районе аэродрома "Угольные копи" на Чукотке. По данным оборонного ведомства, все члены экипажа вертолета Ми-8 погибли в результате столкновения машины с поверхностью земли. К месту катастрофы уже направляется комиссия главного командования Воздушно-космических сил России. 

Обстоятельства произошедшего будут устанавливаться. По предварительной информации, причиной аварии могла стать техническая неисправность вертолета, передает РИА Новости.

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Автор: Борис Нестеров
#авиакатастрофа #ми-8 #чукотка

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