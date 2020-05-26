Власти Чукотки подтвердили гибель четырех человек при жесткой посадке Ми-8

Жесткую посадку совершил вертолет Ми-8 в аэропорту Анадырь на Чукотке. Все четыре человека, находившиеся на борту воздушного судна, погибли.

Вертолет упал с высоты 15 метров, после чего загорелся. В настоящее время спасателям удалось потушить возгорание. Все люди, находившиеся в вертолете, погибли на месте.

Специалисты в настоящее время устанавливают обстоятельства и причины трагедии. В качестве основной версии жесткой посадки рассматривается техническая неисправность. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.

Источник также добавил, что на месте трагедии были обнаружены черные ящики. Они пострадали в результате падения вертолета Ми-8.