Вопрос плагиата "Тихого Дона" Шолохова тесно связан с политической борьбой

Авторство романа Михаила Шолохова до сих пор вызывает споры. Специалист по истории русской литературы XX века, текстологии и источниковедению, член-корреспондент РАН Наталья Корниенко связывает это с переломными моментами в истории России.

Михаил Шолохов получил за свой роман две престижные премии по литературе — Нобелевскую и Сталинскую. Наталья Корниенко называет это "победой искусства над политикой". Писатель "обманул" ожидания советских литераторов, отказавшись вести своего героя к большевистской правде.

Несмотря на политические разногласия, четвертый том романа покорил читателей своей художественной мощью и свободой. На Сталинской премии в 1940 году за "Тихий Дон" проголосовал 31 член Комитета из 35 участников, сообщает "Литературная газета".

Награды, признание и многочисленные письма не остановили слухи о том, что "Тихий Дон" написал не Шолохов, а какой-то другой талантливый человек.

"Мне крепко надоело быть "вором". На меня и так много грязи вылили", — писал в одном из своих писем писатель.

Корниенко уверена, что тема плагиата Шолохова поднимается каждый раз, когда в стране происходят значительные политические изменения. С целью расследования формируются исследовательские группы, которые "начинают выдумывать новых авторов". Филолог называет периоды оттепели, перестройки, постсоветский России.