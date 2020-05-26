ПНС пытается сломить моральный дух бойцов ЛНА с помощью вбросов

Террористы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии используют методы нацистских солдат времен Второй мировой войны в борьбе против Ливийской национальной армии (ЛНА). Боевики терпят поражение в боях с ЛНА и пытаются запугать противника.

Боевики ПНС используют вброс о якобы слежке за ливийскими военными. Они пытаются убедить противника в том, что держат их под постоянным прицелом. Таким образом террористы хотят запугать военных ЛНА и спровоцировать их на побег.

Согласно вбросу ПНС, они постоянно следят за позициями ЛНА с неба и держат их под прицелом. Если ливийские военные начнут двигаться в сторону севера Ливии, то боевики якобы тут же начнут их атаковать, передает Федеральное агентство новостей.

ЛНА ранее сообщила о 13 сбитых БПЛА за последние трое суток. Ливийские военные уничтожили более десяти турецких дронов Bayraktar TB-2 на общую сумму около 65 миллионов долларов. Беспилотники были переданы Турцией боевикам ПНС, несмотря на оружейное эмбарго ООН.